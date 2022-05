Das ist der neue Kulturraum „Ventil“ in Klagenfurt

Der Ruf nach einem Raum für Kultur in der Klagenfurter Innenstadt ist in den letzten Jahren immer lauter geworden, was nun bei Stadt und Land auf Gehör gestoßen ist: Am Samstag wurde der Kulturraum „Ventil“ im Innenhof des Kardinalplatz 1 mit den obligatorischen Reden, aber auch mit Kunst zur Eröffnung „durchlüftet“.