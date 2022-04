Nach Tabletteneinnahme in Straßengraben gekracht

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 17.50 Uhr in der Nähe einer Wohnanlage in Villach, kurz nachdem die 82-Jährige auf dem Parkplatz in ihren Pkw gestiegen war. „Aus bislang unbekannter Ursache fuhr die Frau über eine Böschung in den Straßengraben und krachte dort gegen einen Baum, wodurch sie im Pkw eingeklemmt wurde“, so ein Polizist.