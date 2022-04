Informatikum in Eisenstadt als Forschungs-Turbo

Mit FH verbunden

Auf 650 Quadratmetern widmen sie sich Cloud Computing, Internet of Things, Industrie 4.0 und Energiesystemen der Zukunft. In einem Cubus wird am Indoor Farming gearbeitet. Werkbank, 3-D-Drucker und CNC-Fräse sind ebenfalls in dem Gebäude zu finden. Das Zentrum der Forschung Burgenland ist über eine Brücke mit der FH verbunden, entsprechend eng soll die Zusammenarbeit sein.