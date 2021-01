Investitionen in die Zukunft

2021 wird eifrig in die Zukunft der Hochschule investiert. Am Standort in Pinkafeld wird mit dem neuen berufsbegleitenden Bachelorstudiengang „Angewandte Elektronik und Photonik“ eine österreichweit einzigartige Ausbildungsmöglichkeit geboten. Ebenfalls am Pinkafelder Campus entsteht derzeit das „Lowergetikum“. Das Forschungsgebäude wird ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit stehen. In Eisenstadt wird das „Digital Security Living Lab – DSL²“ errichtet, an dem vorrangig zu Zukunftsthemen geforscht werden soll. Beide Projekte sollen bereits im kommenden Herbst fertiggestellt werden.