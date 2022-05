60 Jahre Opel Kadett: Aller Astra Anfang

Fanfarenstoß in Richtung Wolfsburg

Die Welt war 1962 im Umbruch und Opel spiegelte dies. Im Jahr, als die Beatles vom Plattenproduzenten Decca abgelehnt wurden, weil Gitarrengruppen unmodern würden, als Sam Walton in den USA die das ganze Land überziehenden Wal-Mart-Supermärkte eröffnete, Discounter Aldi Deutschland in Nord und Süd aufgeteilt hatte und GM entschied, einen kleinen Opel (Kadett) künftig über Buick-Händler im Land der Straßenkreuzer zu vertreiben sowie Kadett-Lizenzproduktionen auf allen Kontinenten einzurichten, in jenem Jahr begann für die deutsche GM-Dependenz eine neue Ära. „Fanfarenstoß in Richtung Wolfsburg!“ lauteten die fettesten Schlagzeilen zum Kadett A, die sogar den ebenfalls 1962 neu lancierten Taunus 12 M in den Schatten stellten.