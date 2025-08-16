ManCity-Profi giftet gegen diese England-Tradition

Manchester-City-Profi Bernardo Silva hat erklärt, dass er höfliches Spalier-Stehen für Meister oder Pokalsieger als Heuchelei empfinde. Während dies in England Tradition ist, habe es der Portugiese aus seiner Heimat so nicht kennengelernt.
„Ich habe zwölf Jahre bei Benfica gespielt und dort hat man uns eingetrichtert, wenn man verliert, dann nicht noch glücklich zu sein. Daher ist es meine Meinung, dass das Spalier Heuchelei ist“, bricht Silva im Interview mit „The Times“ mit einer englischen Tradition.
Weigerte sich schon 2020
Denn auf der Insel ist es Tradition, dass Meister oder Pokalsieger mit einem Spalier geehrt werden – die unterlegenen Spieler stellen sich dafür zu Ehren der Sieger auf. Silva hingegen weigerte sich bereits 2020 Liverpool auf diese Art auf dem Rasen zur gewonnenen Meisterschaft zu gratulieren.
Er sei generell ein schlechter Verlierer, gibt der Portugiese zu. Auf die Szene von 2020 angesprochen, antwortet er schließlich: „Wenn sie das hier machen wollen, können sie das tun. Aber es ist nicht meine Art, mich hinzustellen und Liverpool zu applaudieren. Wenn ich einen Titel gewinne, muss mir auch niemand applaudieren.“
