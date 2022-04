Wiener Band Baits geht mit neuem Tape auf Tour

Live funktioniert dieser Sound natürlich am besten und dafür gibt es jetzt nach langen Monaten des Darbens auch einige Möglichkeiten. Etwa schon diesen Freitag, 29. April, im Wiener Rhiz mit dem famosen Combat Beach. Am 6. Mai spielen die Baits im Wiener Neustädter Triebwerk, am 7. Mai im Welser Schlachthof, am 13. Mai beim Indie-Sunset in Kufstein, am 26. Mai im Innsbrucker PMK, am 15. Juni im Linzer Musikpavillon und am 25. Juni beim „Rollsport Jam Lofer“ in Salzburg. Unter www.baitsmusic.com gibt es alle weiteren Infos, Termine und Konzertkarten.