Diskussionen um Krisenversorgung im Landtag

Benger bewies, dass FPÖ-Chef Erwin Angerer am 16. Dezember 2016 im Parlament gegen die stets für zehn Jahre geltende Verlängerung des sogenannten Lebensmittelbewirtschaftungsgesetzes stimmte. Im Landtag hingegen thematisierten die Freiheitlichen gestern mittels Dringlichkeitsantrag genau so eine Lebensmittelbevorratung. Christian Benger über diese Diskrepanz, auch in Anspielung auf eine FPÖ-Kampagne: „Das ist halt der Erwin!“