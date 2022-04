Vorsorge: Getreide reicht für halbes Jahr

„Bis zum Jahr 1995 hat es ein Gesetz gegeben, dass Mühlen immer Getreide auf Lager haben müssen, um die Einheimischen in Krisenzeiten ein halbes Jahr lang versorgen zu können“, erklärt Bürgermeister Erwin Angerer. Aus diesem Grund will er 25 Tonnen Korn für Mühldorf ankaufen. Gelagert werde es in der Trattnermühle: „Wir sind froh, einen solchen Betrieb zu haben!“ Dessen Chef Matthias Trattner könnte sogar Kapazitäten für 600 Tonnen zur Verfügung stellen. „Getreide ist ein Grundnahrungsmittel, das wegen des Krieges derzeit schwer erhältlich ist. Unsere Gemeinde wäre mit den 25 Tonnen etwa sechs Monate abgesichert!“, meint der 47-Jährige.