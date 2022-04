Mühldorf bekommt ersten kommunalen Kornspeicher

Konkret sieht der Plan so aus: Die Gemeinde kauft 25 Tonnen Getreide an, um die Versorgungssicherheit für die rund 1000 Einwohner auch in Krisenzeiten zu gewährleisten. Eingelagert wird das Getreide auf unbestimmte Zeit in der örtlichen Trattner Mühle, wo es bei Bedarf vermalen werden kann.