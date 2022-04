Flexible Arbeitszeitmodelle und neuer Führungsstil

Internationale Gäste am Wörthersee

Nach zwei Jahren, in denen hauptsächlich Wiener, Deutsche und Schweizer standesgemäß an den Wörthersee reisten, wird es im Luxushotel wieder international - mit betuchten amerikanischen und israelischen Gästen. Neu sei, dass vermehrt wieder direkt gebucht werde. „Wir vermarkten uns großteils selbst, schränken Auftritte auf Buchungsplattformen sehr ein.“ Die Pandemie wurde auch für andere Hausaufgaben genutzt: „Wir haben viel renoviert, neu wird eine Champagner-Lounge.“