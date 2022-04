Seltene Erkrankung: Vanessa hofft nun auf Hilfe

An einem seltenen Gendefekt leidet die 21-jährige Vanessa Spah aus Eisenstadt. Ein Heilmittel dagegen gibt es nicht. Allerdings könnte sie jetzt an einer Studie teilnehmen, bei der getestet wird, ob bereits am Markt verfügbare Medikamente helfen. Um mitzumachen, fehlt es jedoch an finanziellen Mitteln.