Wiens Straßenbeleuchtung wird auf LED umgestellt

50.000 sogenannte Seilhängeleuchten sind in Wien in den vergangenen Jahren bereits auf LED umgerüstet worden. Nun sollen die Ansatzleuchten folgen. Seit Jänner 2021 werden die neuen Lampen produziert, geliefert und montiert. 2026 soll der Erneuerungsprozess dann abgeschlossen sein. „Die Umrüstung auf moderne LED-Lampen ist ein wesentlicher Beitrag für unsere Klimamusterstadt. Wir sparen so nicht nur bis zu 60 Prozent der bisher benötigten Energie, sondern seit dem Umrüstungsbeginn 2017 rund 1.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein“, sagte die für die Beleuchtung zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). Durch die Umstellung der ersten 50.000 Leuchten soll der jährliche Energiebedarf von 2.500 Wiener Haushalten eingespart werden.