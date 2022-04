Erleichterungen zu Ostern: Tests 72 Stunden gültig

Testgültigkeit verlängert

Ab 17. April wird die Gültigkeit von PCR-Tests auf 72 Stunden ausgeweitet, sodass Besuche leichter planbar sind. Was die Corona-Fallzahlen betrifft, zeichnet sich auch in Kärnten ein spürbarer Rückgang ab. Montag gab es 526 Neuinfektionen. Von den insgesamt 6861 Erkrankten müssen 155 in Krankenhäusern versorgt werden, 13 intensivmedizinisch.