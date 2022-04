„Gears of War“-Macher zeigen Grafik der Zukunft

Die neue Unreal Engine 5, die seit Anfang April an Spieleentwickler verteilt wird, soll mit Technologien wie Lumen und Nanite noch realistischere Spielegrafik als bisher ermöglichen. Im Video zeigt der „Gears of War“-Entwickler The Coalition anhand einer Technikdemo, was mit der Unreal Engine 5 auf entsprechend starker Hardware alles möglich ist.