Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schock für Fans

Turner verletzt: „Tomb Raider“-Dreh gestoppt!

Society International
30.03.2026 08:32
Der Dreh der neuen „Tomb Raider“-Serie musste vorläufig gestoppt werden. Der Grund: eine ...
Der Dreh der neuen „Tomb Raider“-Serie musste vorläufig gestoppt werden. Der Grund: eine Verletzung von „Lara Croft“ Sophie Turner.(Bild: Jay Maidment for Prime Video)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Dreharbeiten an der „Tomb Raider“-Serie sind wegen einer Verletzung von Lara-Croft-Darstellerin Sophie Turner (30) unterbrochen worden. 

0 Kommentare

„Sophie Turner hat sich kürzlich eine leichte Verletzung zugezogen“, teilte die Filmproduktionsgesellschaft Amazon MGM Studios den Branchenmagazinen „Deadline“ und „Entertainment Weekly“ mit.

„Als Vorsichtsmaßnahme wurde die Produktion vorübergehend unterbrochen, damit sie sich erholen kann. Wir freuen uns darauf, die Produktion so bald wie möglich wieder aufzunehmen“, hieß es in dem Statement weiter. 

Details zu Turners Verletzung und ob sie sich diese am Set zugezogen hatte, wurden nicht mitgeteilt.

Das erste Foto zum Drehstart von „Tomb Raider“ zeigte Sophie Turner im typischen ...
Das erste Foto zum Drehstart von „Tomb Raider“ zeigte Sophie Turner im typischen Lara-Croft-Look.(Bild: Jay Maidment for Prime Video)

Taffer Lara-Croft-Style
Amazon MGM Studios hatten Mitte Jänner bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten zu der Serie mit der britischen „Game of Thrones“-Schauspielerin Turner in der Hauptrolle aufgenommen wurden. Turner und die Amazon MGM Studios hatten ein erstes Foto von ihr im typischen Lara-Croft-Look mit Tanktop und Waffenhalterung am Oberschenkel veröffentlicht.

Die Serie „Tomb Raider“ für das Streamingportal Prime Video basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe, die seit Mitte der 1990er-Jahre beliebt ist. Lara Croft ist eine Archäologin und Abenteurerin, die sich auf gefährliche Missionen begibt.

Lesen Sie auch:
Sophie Turner verwandelt sich für Amazon Prime in Lara Croft.
Das erste Foto ist da!
So mega hot ist Sophie Turner als neue Lara Croft
15.01.2026

Turner folgt Jolie und Vikander
Vor Turner hatten Angelina Jolie und Alicia Vikander die Actionheldin in drei Kinofilmen verkörpert. In der neuen Serie sollen neben Turner auch Sigourney Weaver („Avatar“), Jason Isaacs („Harry Potter“) sowie der deutsch-schwedische Schauspieler August Wittgenstein („Ku‘damm 77“) mitspielen. Drehbuchautorin und Produzentin ist Phoebe Waller-Bridge, von der die erfolgreiche Serie „Fleabag“ stammt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
30.03.2026 08:32
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Society International
„Let‘s Dance“
Victoria Swarovski sorgte für Audrey-Heburn-Vibes
Schock für Fans
Turner verletzt: „Tomb Raider“-Dreh gestoppt!
In Papas Fußstapfen
Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg
Schutz vor Gewalt
Fernandes: „Gesetzeslücke bei intimen Aufnahmen“
Mit 94 Jahren
„Zurück in die Zukunft“- und „Top Gun“-Star tot
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine