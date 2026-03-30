Turner verletzt: „Tomb Raider“-Dreh gestoppt!

„Sophie Turner hat sich kürzlich eine leichte Verletzung zugezogen“, teilte die Filmproduktionsgesellschaft Amazon MGM Studios den Branchenmagazinen „Deadline“ und „Entertainment Weekly“ mit.

„Als Vorsichtsmaßnahme wurde die Produktion vorübergehend unterbrochen, damit sie sich erholen kann. Wir freuen uns darauf, die Produktion so bald wie möglich wieder aufzunehmen“, hieß es in dem Statement weiter.