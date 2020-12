BioWare schlägt neues „Mass Effect“-Kapitel auf

BioWare gewährt einen kleinen Ausblick auf das nächste „Mass Effect“-Kapitel. Der Entwickler veröffentlichte am Donnerstag einen ersten Teaser-Trailer zum neuesten, noch namenlosen Ableger der erfolgreichen Sci-Fi-Rollenspiel-Marke. Viel zu sehen gibt es darin allerdings nicht und auch BioWare hält sich noch sehr bedeckt: Ein Team altgedienter Entwickler stehe am Anfang dessen, was für das „Mass Effect“-Franchise am Horizont zu sehen sei, und man freue sich, Spielern zu zeigen, „wohin die Reise als Nächstes gehen wird“, so das Unternehmen.