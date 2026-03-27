Alien Deathstorm: Stürmische Begegnung der 3. Art

Ein Unglück kommt bekanntermaßen selten allein. In „Alien Deathstorm“, dem kommenden „First-Person-Action-Horror-Spiel“ des britischen Entwicklers Rebellion (unter anderem „Sniper Elite“), kämpfen Gamer daher nicht nur gegen feindselige außerirdische Kreaturen, sondern auch gegen einen verheerenden Sturm.
Spieler schlüpfen in die Rolle des Combat Engineers, eines hochqualifizierten Ersthelfers, der zu einer abgelegenen Kolonie auf einem fremden Planeten entsandt wird, zu der jeglicher Kontakt abgebrochen ist. Auf sich allein gestellt, gilt es herauszufinden, wieso die Kolonie plötzlich verstummt ist – und so viele Leben wie möglich zu retten.
Blöd nur: Noch während des Landeanflugs legt ein „Todessturm“ die Kolonie in Trümmer. Überdies lauern unbekannte außerirdische Gefahren auf dem fremden Planeten. „Was als Rettungsmission geplant war, wird zum Kampf ums bloße Überleben“, so Rebellion in einer Mitteilung.
„Alien Deathstorm“ soll 2027 für PC, Xbox Series X|S sowie PlayStation 5 erscheinen.
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