Alien Deathstorm: Stürmische Begegnung der 3. Art

Spieler schlüpfen in die Rolle des Combat Engineers, eines hochqualifizierten Ersthelfers, der zu einer abgelegenen Kolonie auf einem fremden Planeten entsandt wird, zu der jeglicher Kontakt abgebrochen ist. Auf sich allein gestellt, gilt es herauszufinden, wieso die Kolonie plötzlich verstummt ist – und so viele Leben wie möglich zu retten.