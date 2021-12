„Die Matrix erwacht“ zeigt Grafik der Zukunft

Epic Games hat eine Demo zu seiner neuen Spiele-Entwicklungsumgebung Unreal Engine 5 veröffentlicht, die PlayStation-5- und Xbox-Series-X-Besitzer seit einigen Tagen herunterladen und ausprobieren können. Die Grafikdemo „Die Matrix erwacht“ versetzt sie - kurz vor dem Kinostart von „Matrix 4“ am 23. Dezember - ins kultige Science-Fiction-Universum der „Matrix“-Filme und in die virtuelle Großstadt, in der Neo, Trinity und die anderen Helden aus den Filmen gegen fiese Agenten kämpfen. Die Optik der spielbaren Demo ist so gut, dass man fast glaubt, es mit einem Film zu tun zu haben.