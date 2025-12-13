Ausstiegsklausel! Der KAC bangt um Topverteidiger

Vorige Saison kehrte Thimo Nickl aus Amerika zu Stammverein KAC zurück – und schlug in der ICE-Liga voll ein. Er ist offensiv und defensiv stark – letzte Saison hatte er vier Tore, 26 Vorlagen verbucht, auch heuer hält er bereits bei zwei Einschlägen und zehn Assists. Gefürchtet ist der Blondschopf wegen seines Körperspiels – Thimo erinnert an einen Panzer, der die Gegner umfährt. Klar ist er bei der Konkurrenz im In- und Ausland heiß begehrt.