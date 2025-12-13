Ausstiegsklausel! Der KAC bangt um Topverteidiger

Nach 28 Runden steht der KAC punktgleich mit Leader Graz auf Platz zwei – daran hat auch der starke Verteidiger Thimo Nickl seinen Anteil. Der 24-Jährige ist heiß begehrt und hat sogar eine Ausstiegsklausel. Die „Krone“ weiß, für welche Ligen diese gilt. In der Statistik der Einsätze von U24-Spielern sind die Rotjacken im Spitzenfeld.
Vorige Saison kehrte Thimo Nickl aus Amerika zu Stammverein KAC zurück – und schlug in der ICE-Liga voll ein. Er ist offensiv und defensiv stark – letzte Saison hatte er vier Tore, 26 Vorlagen verbucht, auch heuer hält er bereits bei zwei Einschlägen und zehn Assists. Gefürchtet ist der Blondschopf wegen seines Körperspiels – Thimo erinnert an einen Panzer, der die Gegner umfährt. Klar ist er bei der Konkurrenz im In- und Ausland heiß begehrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.