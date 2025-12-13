Chef-Adler Widhölzl: „Ich bin null nervös!“

Wolff teilt heftig aus: „Die sind einfach krank!“
Teamchef gerät in Rage
Österreichs Skispringer beherrschten im vergangenen Winter den Adler-Weltcup nach Belieben. Jetzt verpassten die rot-weiß-roten Überflieger in Ruka (Finnland) und in Wisla (Polen) gleich zweimal die Top 10. Die „Krone“ fragte vor dem Klingental-Weltcup bei Cheftrainer Andreas Widhölzl nach.
Krone: Vor drei Wochen gab es in Lillehammer mit Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft noch einen österreichischen Dreifachsieg, zuletzt gab es gleich zweimal im Weltcup eine Nullnummer. Herr Widhölzl, wie kann eine Erfolgstruppe so schnell abstürzen?
