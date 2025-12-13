Baum morsch: Storchenpaar bekam „Zweitwohnsitz“

Seit zwei Jahren nistet ein Storchenpaar auf einer Fichte in einem Privatgarten in Schenkenfelden. Das heuer zur Freude der Ortsbevölkerung erstmals seine Brut hochzog. „Sogar die Kindergartenkinder sind gekommen und haben die Störche bewundert“, sagt Kevin Koppensteiner von der Firma TREEtastic, der sich um den Garten kümmert. Aber: „Die Fichte war leider schon so morsch, dass sie wegmusste.“