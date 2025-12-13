Baum morsch: Storchenpaar bekam „Zweitwohnsitz“

Was machen die Mühlviertler, wenn der Nistbaum eines Storchenpaars morsch ist? Sie siedeln das Nest einfach auf den Nachbarbaum um. Kein Witz, sondern tatsächlich in Schenkenfelden passiert.
Seit zwei Jahren nistet ein Storchenpaar auf einer Fichte in einem Privatgarten in Schenkenfelden. Das heuer zur Freude der Ortsbevölkerung erstmals seine Brut hochzog. „Sogar die Kindergartenkinder sind gekommen und haben die Störche bewundert“, sagt Kevin Koppensteiner von der Firma TREEtastic, der sich um den Garten kümmert. Aber: „Die Fichte war leider schon so morsch, dass sie wegmusste.“
Esche als sichere Alternative
Damit die Störche im kommenden Frühjahr nicht ohne Nistplatz dastehen, suchten die Grundstückseigentümer gemeinsam mit Fachleuten nach einer sicheren Alternative. Eine nahe Esche sollte ursprünglich ebenfalls vollständig entfernt werden, da ein Teil des Baumes nicht mehr verkehrssicher war. Nach genauer Begutachtung konnte jedoch ein tragfähiger Stamm stehen gelassen werden, der sich ideal als neuer Standort eignete, berichtet Koppensteiner.
Im Frühjahr wird‘s spannend
In Abstimmung mit dem Naturschutzbund Oberösterreich wurde ein neuer Horst geplant. Die Firma Kapl Bau fertigte das Nest, der Baumservice übernahm die fachgerechte Montage. „Jetzt hoffen wir, dass das Storchenpaar das neue Nest annimmt und im Frühling wieder zurückkehrt“, sagt Koppensteiner.
