Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Teamchef gerät in Rage

Wolff teilt heftig aus: „Die sind einfach krank!“

Formel 1
13.12.2025 07:22
Toto Wolff hat kein Verständnis für Hasskommentare.
Toto Wolff hat kein Verständnis für Hasskommentare.(Bild: AP/Ettore Chiereguini)

Auch nach Ende der Formel-1-Saison ist bei einigen Themen keine Ruhe eingekehrt. Dazu zählen auch Hasskommentare gegen Mercedes-Rookie Kimi Antonelli nach einem Zwischenfall in Katar. „Die sind einfach krank“, wendet sich nun Teamchef Toto Wolff in der Causa zu Wort und teilt heftig gegen die Hetzer aus. 

0 Kommentare

Ein Fahrfehler von Antonelli beim Rennen in Katar führte dazu, dass ihn der spätere Weltmeister Lando Norris noch überholen konnte und damit wichtige und am Ende sogar entscheidende Punkte im Kampf um den Titel sammeln konnte. Für den jungen Italiener markierte diese Szene allerdings den Anfang einer anhaltenden Serie von Anfeindungen und Hasskommentare. 

Lesen Sie auch:
Toto Wolff (links) rechnete nach dem Rennen in Katar mit Helmut Marko ab.
War Mercedes unfair?
Wolff geht auf Marko los: „Wie hirnlos ...“
01.12.2025
Krone Plus Logo
Nach Talentprobe
Silberpfeil Antonelli ist keine „Sternschnuppe“
10.11.2025

Nachdem sich Norris in Abu Dhabi schließlich denkbar knapp den WM-Titel gesichert hatte, flammte der Hass gegen Antonelli erneut auf. Mercedes-Teamchef Wolff hat dafür keinerlei Verständnis. „Die sind einfach krank. Mir tut das für sie leid“, erklärte der Österreicher gegenüber „Sky Sports F1“. 

Auch Rosberg übt Kritik
Anschließend führte der Teamchef weiter aus: „Ich habe schon vor einigen Jahren gesagt: Man sitzt da mit dem Laptop auf der Brust – und Gott weiß, was man gerade getan hat, bevor man diesen kleinen Kommentar geschrieben hat. Davor habe ich keinerlei Respekt!“ 

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)

Schließlich noch die knallharte Ansage von Wolff: „Macht euch vom Acker!“ Auch Ex-Weltmeister Nico Rosberg haut schließlich in dieselbe Kerbe und betont: „Das ist schrecklich. Wenn jemand von euch so etwas macht – das muss aufhören. Das ist vollkommen inakzeptabel.“ 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
150.403 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
137.044 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
132.364 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf