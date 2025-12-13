Wolff teilt heftig aus: „Die sind einfach krank!“

Auch Rosberg übt Kritik

Anschließend führte der Teamchef weiter aus: „Ich habe schon vor einigen Jahren gesagt: Man sitzt da mit dem Laptop auf der Brust – und Gott weiß, was man gerade getan hat, bevor man diesen kleinen Kommentar geschrieben hat. Davor habe ich keinerlei Respekt!“