Wolff teilt heftig aus: „Die sind einfach krank!“

Auch nach Ende der Formel-1-Saison ist bei einigen Themen keine Ruhe eingekehrt. Dazu zählen auch Hasskommentare gegen Mercedes-Rookie Kimi Antonelli nach einem Zwischenfall in Katar. „Die sind einfach krank“, wendet sich nun Teamchef Toto Wolff in der Causa zu Wort und teilt heftig gegen die Hetzer aus.
Ein Fahrfehler von Antonelli beim Rennen in Katar führte dazu, dass ihn der spätere Weltmeister Lando Norris noch überholen konnte und damit wichtige und am Ende sogar entscheidende Punkte im Kampf um den Titel sammeln konnte. Für den jungen Italiener markierte diese Szene allerdings den Anfang einer anhaltenden Serie von Anfeindungen und Hasskommentare.
Nachdem sich Norris in Abu Dhabi schließlich denkbar knapp den WM-Titel gesichert hatte, flammte der Hass gegen Antonelli erneut auf. Mercedes-Teamchef Wolff hat dafür keinerlei Verständnis. „Die sind einfach krank. Mir tut das für sie leid“, erklärte der Österreicher gegenüber „Sky Sports F1“.
Auch Rosberg übt Kritik
Anschließend führte der Teamchef weiter aus: „Ich habe schon vor einigen Jahren gesagt: Man sitzt da mit dem Laptop auf der Brust – und Gott weiß, was man gerade getan hat, bevor man diesen kleinen Kommentar geschrieben hat. Davor habe ich keinerlei Respekt!“
Schließlich noch die knallharte Ansage von Wolff: „Macht euch vom Acker!“ Auch Ex-Weltmeister Nico Rosberg haut schließlich in dieselbe Kerbe und betont: „Das ist schrecklich. Wenn jemand von euch so etwas macht – das muss aufhören. Das ist vollkommen inakzeptabel.“
