Beklemmendes Adventdrama um krebskranke Frau (63)

Entsetzliche Schmerzen

Erst als die Schmerzen der dem Tod nahe Stehenden noch entsetzlicher wurden und nicht zu ertragen waren, wurde die Rettung gerufen. Den eintreffenden Sanitätern sowie dem Notarzt bot sich ein erschütterndes Bild des Jammers, Grauens und des Leids, das selbst für die erfahrenen Helfer kaum zu ertragen war. „Dass so etwas im 21. Jahrhundert in Österreich noch möglich ist, ist nicht zu glauben. So etwas – einen derart geschundenen und vereiterten Körper haben wir noch nie gesehen“, schildern mit dem Fall beschäftigte Personen. „Niemand schaute hin und eigentlich schauten fast alle weg“, so ein Zeuge. Dass der Skandal ausgerechnet vor Weihnachten aufflog, erschüttert umso mehr.