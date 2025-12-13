Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?

Abermals Erhöhung im Jänner

Die „Krone“ hat bei Oguz Kücük, dem Vertriebsleiter der Asfinag, nachgefragt. „Für den Kauf einer Streckenmaut-Jahreskarte gilt – im Gegensatz zur Vignette – der Preis jenes Jahres, in dem sie gekauft wird. Im Kaufjahr 2025 kommt daher die Anpassung gemäß dem harmonisierten Verbraucherpreisindex um 7,7 Prozent gegenüber 2024 zum Tragen. Ab Jänner 2026 steigt der Preis wieder inflationsbedingt um 2,9 Prozent.“ Für die Vignette 2026 gilt hingegen die niedrigere Anpassung gegenüber 2025.