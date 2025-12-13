Salzburg lässt das Siegergen vermissen

Salzburg unterlag in der Europa League am Donnerstag bei Freiburg mit 0:1. Für die Bullen war es auf der internationalen Bühne die fünfte Niederlage im sechsten Spiel. Unzufrieden war man mit der Leistung im Breisgau im Lager des Vizemeisters aber nicht.
„Wir haben nicht viel zugelassen. Es war ein Schritt in die richtige Richtung.“
„Wir sind gut gestartet und haben auch in Unterzahl super gekämpft.“
„Was die Jungs in Unterzahl wegverteidigt haben und wie viel sie gelaufen sind, ist aller Ehren wert. Das nehmen wir mit.“
Bei den Bullen – in diesem Fall Mads Bidstrup, Tim Trummer und Kai Hesse – überwog nach der 0:1-Niederlage in Freiburg der Stolz über die eigene Leistung. Diese war im Breisgau auch in Ordnung. Spielerisch gab es zwar kaum Lichtblicke, aber defensiv ist man gut gestanden, ließ kaum Chancen der Gastgeber zu. Und natürlich hätte das Spiel auch anders laufen können, wenn Petar Ratkov nicht unnötig Rot gesehen hätte. Doch am Ende ist und bleibt Fußball ein Ergebnissport und das Resultat hat aus Bullen-Sicht auf internationaler Bühne wieder einmal nicht gepasst.
Von außen hat man den Eindruck, dass eine ansprechende Performance den Salzburgern schon genügt, um am Ende zufrieden zu sein. Die Schönrederei der Beteiligten bestätigt den Anschein. Ein Siegergen sucht man vergeblich
Vielleicht findet man dieses ja in der Winterpause – morgen geht’s noch daheim gegen den WAC – wieder. Der Vorbereitungsfahrplan steht jedenfalls: Am 3. Jänner geht’s los, am 6. folgt der Test gegen die Bayern und am 8. geht’s ins achttägige Trainingslager nach Belek (Tur).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.