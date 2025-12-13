Salzburg lässt das Siegergen vermissen

Bei den Bullen – in diesem Fall Mads Bidstrup, Tim Trummer und Kai Hesse – überwog nach der 0:1-Niederlage in Freiburg der Stolz über die eigene Leistung. Diese war im Breisgau auch in Ordnung. Spielerisch gab es zwar kaum Lichtblicke, aber defensiv ist man gut gestanden, ließ kaum Chancen der Gastgeber zu. Und natürlich hätte das Spiel auch anders laufen können, wenn Petar Ratkov nicht unnötig Rot gesehen hätte. Doch am Ende ist und bleibt Fußball ein Ergebnissport und das Resultat hat aus Bullen-Sicht auf internationaler Bühne wieder einmal nicht gepasst.