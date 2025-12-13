Vorteilswelt
Zu viel Schönrederei

Salzburg lässt das Siegergen vermissen

Salzburg
13.12.2025 06:30
Lienhart (li.) im Duell mit Baidoo.
Lienhart (li.) im Duell mit Baidoo.(Bild: GEPA)

Salzburg unterlag in der Europa League am Donnerstag bei Freiburg mit 0:1. Für die Bullen war es auf der internationalen Bühne die fünfte Niederlage im sechsten Spiel. Unzufrieden war man mit der Leistung im Breisgau im Lager des Vizemeisters aber nicht.

„Wir haben nicht viel zugelassen. Es war ein Schritt in die richtige Richtung.“

„Wir sind gut gestartet und haben auch in Unterzahl super gekämpft.“

„Was die Jungs in Unterzahl wegverteidigt haben und wie viel sie gelaufen sind, ist aller Ehren wert. Das nehmen wir mit.“

Trainer Kai Hesse.
Trainer Kai Hesse.(Bild: GEPA)

Bei den Bullen – in diesem Fall Mads Bidstrup, Tim Trummer und Kai Hesse – überwog nach der 0:1-Niederlage in Freiburg der Stolz über die eigene Leistung. Diese war im Breisgau auch in Ordnung. Spielerisch gab es zwar kaum Lichtblicke, aber defensiv ist man gut gestanden, ließ kaum Chancen der Gastgeber zu. Und natürlich hätte das Spiel auch anders laufen können, wenn Petar Ratkov nicht unnötig Rot gesehen hätte. Doch am Ende ist und bleibt Fußball ein Ergebnissport und das Resultat hat aus Bullen-Sicht auf internationaler Bühne wieder einmal nicht gepasst.

Von außen hat man den Eindruck, dass eine ansprechende Performance den Salzburgern schon genügt, um am Ende zufrieden zu sein. Die Schönrederei der Beteiligten bestätigt den Anschein. Ein Siegergen sucht man vergeblich

Vielleicht findet man dieses ja in der Winterpause – morgen geht’s noch daheim gegen den WAC – wieder. Der Vorbereitungsfahrplan steht jedenfalls: Am 3. Jänner geht’s los, am 6. folgt der Test gegen die Bayern und am 8. geht’s ins achttägige Trainingslager nach Belek (Tur).

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
