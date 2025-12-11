Vorteilswelt
Kein 100-Prozent-Ziel

Durchbruch erzielt: EU verschiebt Verbrenner-Aus

Außenpolitik
11.12.2025 17:02
Die EU hat das Ende von Autos mit Verbrennermotor verschoben.
Die EU hat das Ende von Autos mit Verbrennermotor verschoben.(Bild: APA/dpa/Christoph Schmidt)

Das Ende der Verbrenner ist doch noch nicht besiegelt. Die EU hat – wie der „Krone“ aus Brüssel bestätigt wurde – das bereits beschlossene Zulassungsverbot vorerst aufgehoben. Damit wird es wohl auch nach 2035 Autos mit Verbrennermotor geben.

Noch ist es nicht offiziell, doch die Autoindustrie dürfte angesichts der Nachricht vorerst aufatmen. Denn wie die „Bild“ berichtet, soll die EU das geplante Verbrenner-Aus aufgeschoben haben – aus höchsten EVP-Kreisen wird der Bericht bestätigt.

„Kein 100-Prozent-Ziel mehr“
Das deutsche Medium zitiert den Chef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber: „Bei Neuzulassungen ab 2035 soll nun statt 100 Prozent eine 90-prozentige Reduktion des CO₂-Ausstoßes für die Flottenziele der Automobilhersteller verpflichtend werden. Auch ab 2040 wird es kein 100-Prozent-Ziel geben.“

EVP-Chef Manfred Weber und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
EVP-Chef Manfred Weber und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen(Bild: EPA/RONALD WITTEK)

Heißt im Klartext: Auch nach 2035 wird es möglich sein, Neuwagen mit Verbrennermotor zu erwerben und zu fahren. Motoren können also mit E-Fuels, Wasserstoff oder anderen Kraftstoffen betrieben werden. Voraussetzung ist aber die Einhaltung der strikten Klimavorgaben. Das bedeutet, dass die Automobilindustrie deutlich umweltfreundlichere Verbrennermotoren herstellen muss. Der neue Zaubersatz heißt demnach: Klimaneutralität, aber mit Technologieneutralität.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äußerte sich bislang selbst nicht dazu, soll aber in den Verhandlungen zugestimmt haben. 

Novelle zum Klimagesetz
In den offiziellen Mitteilungen der EU-Kommission vom Donnerstagnachmittag ist lediglich die Rede von einer Einigung beim Europäischen Klimagesetz, welches eine 90-prozentige Reduzierung der Netto-Treibhausgasemissionen bis 2040 beinhaltet. 

Anfang der Woche bestätigte eine Sprecherin der Kommission gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel, dass Vorschläge zum Verbrenner-Aus kommende Woche vorgelegt und diskutiert werden sollten. Nun dürfte man sich bereits jetzt geeinigt haben. 

