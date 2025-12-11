Durchbruch erzielt: EU verschiebt Verbrenner-Aus

Heißt im Klartext: Auch nach 2035 wird es möglich sein, Neuwagen mit Verbrennermotor zu erwerben und zu fahren. Motoren können also mit E-Fuels, Wasserstoff oder anderen Kraftstoffen betrieben werden. Voraussetzung ist aber die Einhaltung der strikten Klimavorgaben. Das bedeutet, dass die Automobilindustrie deutlich umweltfreundlichere Verbrennermotoren herstellen muss. Der neue Zaubersatz heißt demnach: Klimaneutralität, aber mit Technologieneutralität.