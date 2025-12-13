Zu hohe Durchfallquote bei den Meisterprüfungen?

Anonymes Schreiben mit schweren Vorwürfen

Die Kritik an der WK reißt aber nicht ab. In der Redaktion der „Tiroler Krone“ langte ein anonymes Schreiben ein. Darin erhebt der Einsender Vorwürfe gegen das Wifi – bekanntlich eine Teilorganisation der WK. Er meint, dass er vor einigen Jahren in Innsbruck die Meisterprüfung im Bereich Elektrotechnik abgelegt habe. „Zur Vorbereitung bietet das Wifi einen Kurs an, der ungefähr drei Monate dauert und mittlerweile rund 6000 Euro kostet. Aufgrund dieser intensiven Vorbereitung könnte man annehmen, dass die Prüfung mit zusätzlichem Zeit- und Fleißaufwand gut zu bewältigen wäre.“ Das sei jedoch nicht der Fall.