Kia Meta Turismo: Wird das der neue Stinger?

Kia hat zum 80. Jubiläum ein Konzeptfahrzeug vorgestellt, das Gran-Turismo-Flair neu denken will. Möglicherweise deutet das Hightech und Retro kombinierende Konzept eine Neuauflage des Stinger an.
Grundlage des Vision Meta Turismo ist Kias aktuelle Designsprache Opposites United, welche weiche Flächen mit präzisen geometrischen Elementen kombiniert. Dazu kommen Anklänge an Gran-Turismo-Modelle der 1960er-Jahre und futuristische Details. Effizienz, souveräne Fahrleistungen und ein leiser Betrieb zählen zu den angestrebten Eigenschaften.
Der dank großer Glasflächen im Dach lichtdurchflutete Innenraum ist als digitaler Lounge-Bereich ausgelegt. Materialien, Lichtinszenierung und Bildschirmflächen sollen ein ruhiges Ambiente erzeugen, das Entspannung und Fokus gleichermaßen unterstützt. Kia versteht das Interieur als Raum, der Mobilität und Aufenthaltsqualität in Einklang bringen soll.
Zugleich verspricht der viertürige Meta Turismo ein intensives Fahrerlebnis, das sich flexibel auf unterschiedliche Nutzungsszenarien abstimmen lässt. Im Mittelpunkt der Mensch-Maschine-Interaktion steht dabei eine neuartige Lenkradarchitektur, die sich gemeinsam mit dem ockerfarbenen Fahrersitz optisch vom übrigen Interieur absetzt.
Das Cockpit lässt sich auf Knopfdruck entsprechend den digitalen Betriebsoptionen namens Speedster, Dreamer und Gamer transformieren. In Kombination mit einer Augmented-Reality-Head-up-Display-Technik können virtuelle Inhalte dreidimensional im Sichtfeld erscheinen und – je nach Modus - unterschiedliche Informationen einblenden oder emotionale Effekte erzeugen.
Technische Daten zum Antrieb sowie mögliche Schritte in Richtung Serienfertigung will der Hersteller zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Gut möglich, dass Kia mit diesem Konzept einen Ausblick auf einen Nachfolger des sportlichen GT-Modells Stinger gibt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.