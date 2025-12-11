Kia Meta Turismo: Wird das der neue Stinger?

Der dank großer Glasflächen im Dach lichtdurchflutete Innenraum ist als digitaler Lounge-Bereich ausgelegt. Materialien, Lichtinszenierung und Bildschirmflächen sollen ein ruhiges Ambiente erzeugen, das Entspannung und Fokus gleichermaßen unterstützt. Kia versteht das Interieur als Raum, der Mobilität und Aufenthaltsqualität in Einklang bringen soll.