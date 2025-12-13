Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gebietsabtretungen?

Ukraine-Verbündete knüpfen Gespräche an Bedingung

Außenpolitik
13.12.2025 07:55

Die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten haben mögliche Gespräche über ukrainische Gebietsabtretungen an Sicherheitsgarantien der USA geknüpft. Die Rede ist von einer Art Beistandsgarantie, wie es auch der Artikel 5 des NATO-Vertrages vorsieht.

0 Kommentare

„Es braucht volle Transparenz über die Sicherheitsgarantien der Europäer und der Amerikaner, bevor es zu irgendwelchen Anpassungen bei strittigen Gebietsfragen kommt“, erklärte der französische Präsidentenpalast. Ein Berater von Staatschef Emmanuel Macron betonte zugleich, die Ukraine habe keiner Einigung über Gebietsabtretungen zugestimmt und strebe dies zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht an. Auch eine entmilitarisierte Zone komme für Kiew nicht infrage.

Das russische Verteidigungsministerium hat diese Aufnahme veröffentlicht und die Eroberung einer ...
Das russische Verteidigungsministerium hat diese Aufnahme veröffentlicht und die Eroberung einer weiteren Stadt in Donezk verkündet.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

USA drängen auf territoriale Zugeständnisse
Am Donnerstag machte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erstmals nähere Angaben zum aktuellen Verhandlungsstand. Demnach drängen die USA die Ukraine weiterhin dazu, erhebliche territoriale Zugeständnisse an Russland zu machen. Zur Region Donezk sagte Selenskyj, nach den Vorstellungen der USA solle eine „freie Wirtschaftszone“ in jenem Teilgebiet entstehen, das derzeit unter ukrainischer Kontrolle stehe.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Beratungen mit dem britischen Premier Keir ...
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Beratungen mit dem britischen Premier Keir Starmer, Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und dem französischen Staatschef Emmanuel Macron in London(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Im Rahmen der diplomatischen Bemühungen für ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wird Selenskyj am Montag in Berlin erwartet. Nach einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz werden am Montagabend „zahlreiche europäische Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen von EU und NATO zu den Gesprächen hinzustoßen“, sagte der deutsche Regierungssprecher Stefan Kornelius.

Lesen Sie auch:
Auf dem EU-Gipfel am Donnerstag sollen dann die letzten rechtlichen und politischen Hindernisse ...
Kredit an Ukraine
EU friert russisches Vermögen dauerhaft ein
12.12.2025
Friedensverhandlungen
Präsident Selenskyj kommt am Montag nach Berlin
12.12.2025
In US-Friedensplan
EU-Beitritt der Ukraine schon ab 2027 „festgelegt“
12.12.2025

Witkoff ebenfalls in Berlin erwartet
Einem Bericht des „Wall Street Journals“ zufolge wird auch der US-Gesandte Steve Witkoff am Wochenende nach Berlin reisen und dort mit Selenskyj und den europäischen Staats- und Regierungschefs zusammentreffen. Dies berichtete das Blatt unter Berufung auf Regierungsvertreter.

Aus Verhandlungskreisen für das Ende des Ukraine-Kriegs hieß es am Freitag zudem, dass im US-Entwurf ein EU-Beitritt der Ukraine bereits ab Jänner 2027 vorgesehen ist. In Brüssel halt man dies für unwahrscheinlich. „2027, das ist morgen“, sagte ein EU-Vertreter.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Emmanuel MacronWolodymyr Selenskyj
USAKiewBerlinUkraine
NATO
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Außenpolitik
Hammer in Ministerien
Regierung besetzt jeden zweiten Beamten nicht nach
Wirbel in Ungarn
Missbrauch-Bericht jahrelang „vertuscht“?
Krone Plus Logo
LH-Vize stellt klar:
Abtreibungsgegner vor Spital in OÖ nicht geduldet
Gebietsabtretungen?
Ukraine-Verbündete knüpfen Gespräche an Bedingung
Warnung vor Stillstand
AMS-Chef Kopf: „Ich bin noch nicht zufrieden“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine