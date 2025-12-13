Grundsteuer-Streit ist Themenverfehlung

Leider erleben wir gerade einmal mehr, wie man bei uns mit Sachfragen umgeht, nämlich als Themenverfehlung. Seit Monaten rufen die Gemeinden immer lauter, dass sie eine höhere Grundsteuer brauchen, um ihre Aufgaben finanzieren zu können. Tatsächlich sind diese extrem wichtig, wachsen und werden immer teurer. Konkret sind das etwa Kindergärten und Volksschulen, Sozialhilfen, Gemeindestraßen usw. Eine Anhebung der Grundsteuer auf den Schnitt der EU würde etwa 2,4 Mrd. € bringen, rechnet das Gewerkschaftsinstitut Momentum. Das ist ein starkes Argument.