„Ich habe ewig und noch drei Tage gewartet“

Für die 14 geplanten Sonderfahrten zwischen Graz und Klagenfurt am Freitag gab es insgesamt 5500 Plätze für Zugbegeisterte. Die Fahrgäste ließen sich trotz der Verspätung der Züge, die aufgrund eines Feuerwehreinsatzes am steirischen Tunnelportal zustande gekommen war, nicht aus der Feierlaune bringen: „Ich habe ewig und drei Tage auf den heutigen Tag gewartet“, sagt etwa Kurt Ropitsch, der zu Hause auch eine Modelleisenbahn hat.