Dieser Bulle begeistert den „Violetten“ Greil

Salzburger gibt’s in der Bundesliga jede Menge. Zwar nicht unbedingt bei den Bullen, die mit Nicolas Seiwald lediglich einen beschäftigen, dafür aber bei Altach (Strauß, Meilinger), Austria Wien (Pentz), Rapid (Grüll), Sturm (Ingolitsch, Gazibegovic) et cetera. Erfolgserlebnisse in Form von Siegen gegen den Meister gab es für sie allerdings keine in dieser Spielzeit – mit einer Ausnahme. Patrick Greil gelang mit Austria Klagenfurt im Herbst das Kunststück, die Truppe von Matthias Jaissle zu bezwingen.