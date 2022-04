Das sind die zehn reichsten Klub-Besitzer der Welt

Der Energy Drink von Red Bull feierte kürzlich seinen 35. Geburtstag. Am 1. April 1987 brachte Dietrich Mateschitz (77) das Getränk auf den österreichischen Markt. Lag der Umsatz im ersten Jahr bei knapp einer Million Euro, so ging es mit der kleinen Dose bald steil bergauf. Im Jahr 2021 wurden über 9,8 Milliarden Dosen verkauft (plus 24,3 Prozent gegenüber 2020), der Konzernumsatz wuchs um 23,9 Prozent von 6,307 Mrd. auf 7,816 Mrd. Euro.