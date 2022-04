Die Fans haben ein sehr gutes Gespür

Es ist schon bemerkenswert, mit welcher Souveränität Zlatko Junuzovic diese nicht einfache Situation meistert. Nur allzu gerne wäre der 34-Jährige in Salzburg geblieben, er und seine Familie fühlen sich an der Salzach schließlich pudelwohl. Der Verein entschied allerdings anders und will seine ohnehin jungen Mannschaft einer weiteren Verjüngungskur unterziehen.