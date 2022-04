Die erfolgreichen Nachwuchs-Malerinnen Kärntens

„Auch in den Vorentscheidungen waren ausschließlich Mädchen an vorderster Front“, berichtet der Lehrlingsbeauftragte Alexander Trapp. Johanna Stabentheiner aus Liesing, Jasmin Tukatsch aus Spittal an der Drau und Yvonne Walze aus Feldkirchen bestritten im Rahmen der Freizeitmesse in Klagenfurt das Finale. Die zahlreichen Besucher der Bau- und Freizeitmesse konnten den Lehrlingen bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen, was bei den Mädchen für zusätzliche Nervosität sorgte, denn bei der Arbeit war höchste Präzision gefragt.