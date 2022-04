Schneeschmelze: Maibachl in Villach rinnt wieder!

Maibachl als TikTok-Hit

Besonders in den letzten zwei Jahren und bedingt durch Corona-Lockdowns hat sich das Maibachl zu einem der Ausflugs-Hotspots in Österreich entwickelt. Auf der Kurzvideoplattform TikTok gingen Aufnahmen der natürlichen Quelle viral - danach reisten Neugierige aus ganz Österreich an, um sich am eigenen Leib vom warmen Wasser zu überzeugen!