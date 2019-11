Maibachl in Villach ist die Badewanne der Natur

Maibachl in Villach: Heilendes Wasser

Wie aber kommt das 24 bis 29 Grad warme Wasser überhaupt an die Erdoberfläche? Weil die Quellen relativ hoch gelegen sind, sprudeln sie nur bei hohem Bergwasserspiegel - also wenn es viel regnet sowie bei Schneeschmelze. Dann wird das in großen Tiefen des Dobratsch gesammelte Niederschlagswasser - das dort auf 38 Grad aufgeheizt wird - wieder nach oben gepresst, wo es sich mit kaltem Wasser vermischt.