Großer Ansturm auf Kärntner Thermalquelle Maibachl

Besonders seit den Corona-bedingten Reisebeschränkungen ist der Ansturm auf das Maibachl in Villach in Kärnten enorm! Wie berichtet, hagelte es jetzt sogar mehrere Anzeigen: Bei Kontrollen im Freizeitbereich ertappten Polizisten 18 Jugendliche beim Planschen in der Thermalquelle. Vier von ihnen waren aus Wien angereist. Der Ansturm ist der Internet-Plattform „TikTok“ zu „verdanken“.