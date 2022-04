Zwei vermisste Notizbücher von Darwin aufgetaucht

Zwei originale Notizbücher des Evolutionsforschers Charles Darwin sind mehr als 20 Jahre nach ihrem Verschwinden in der Universitätsbibliothek in Cambridge wieder aufgetaucht. „Sie gehören zu den bemerkenswertesten Dokumenten in der gesamten Geschichte der Wissenschaft“, schwärmt die Bibliotheksdirektorin Jessica Gardner, vor deren Büro die Bücher im März, eingewickelt in Plastikfolie, in einem pinken Geschenksackerl abgelegt worden sind.