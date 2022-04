Ischgler Polizei ging Serienskidieb (46) ins Netz

Festnahmen angeordnet

Aufgrund der vorläufigen Ermittlungsergebnisse ordnete die Staatsanwaltschaft Innsbruck schließlich die Festnahme der drei Männer sowie Hausdurchsuchungen in Ischgl und Landeck an. „Der 46-jährige Tscheche wurde dann am Montag beim Diebstahl eines Snowboards auf frischer Tat ertappt und festgenommen“, so die Ermittler.