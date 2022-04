Sechs Menschen erschossen: Festnahme in Sacramento

Bei den Todesopfern handelt es sich um drei Männer und drei Frauen im Alter von 21 bis 57 Jahren. Sie waren erschossen worden, als Unbekannte in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr (Ortszeit) in einem Ausgehviertel der Innenstadt das Feuer eröffneten. Ermittler hätten „über 100 verbrauchte Patronenhülsen“, am Tatort entdeckt, so die Polizei in einer Aussendung.