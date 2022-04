USA: Mehrere Tote nach Schüssen in Sacramento

Mindestens 15 Opfer

„Die Beamten haben mindestens 15 Opfer der Schießerei gefunden, von denen sechs verstorben sind“, sagte ein Sprecher des Sacramento Police Department in einer Erklärung. Die Opfer wurden an mehreren Orten in der Innenstadt aufgefunden - die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass einige verletzt geflohen waren.