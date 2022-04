SPÖ legt nun zwei Termine für Landesparteitag fest

Entlastung in Teuerungskrise

Für Schnabl, der am Parteitag vor vier Jahren 86 Prozent erreichte und als Spitzenkandidat in die nächste Wahl gehen will, steht fest: „Wir sind für fünf Jahre gewählt und gut beraten, in dieser Zeit alles zu unternehmen, um das Leben zu verbessern. Die fünf Jahre dauern bis Ende Jänner.“ Jetzt müsse mit vollem Einsatz an Entlastungen in der Teuerungskrise gearbeitet werden.