SPÖ schwört sich bereits auf die Landtagswahl ein

Im Parkhotel Hirschwang in Reichenau an der Rax im Bezirk Neunkirchen rauchten an den vergangenen beiden Tagen die Köpfe. Bei der jährlichen Klubklausur legten die SPÖ-Parteigranden die inhaltliche Ausrichtung für die Landtagswahl fest. Thematisch liegt der Fokus auf Gesundheit und Pflege, dem Kinderbetreuungsprogramm und Maßnahmen gegen die Teuerung.