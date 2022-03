Prügel-Anzeige für Politiker nach Faschingsfeier

Der SPÖ-Abgeordnete, der auch immer wieder als neuer Partei-Landeschef statt Franz Schnabl gehandelt wurde, schildert der „Krone“ den Vorfall (es gilt die Unschuldsvermutung) so: „Der Vorwurf ist lächerlich. Ich war nach dem Büro auf der Heimfahrt in dem Lokal und hatte ein, zwei Getränke mit Leuten, die ich kenne. Mehr möchte ich jetzt nicht sagen, ich will dem jungen Mann nicht öffentlich schaden.“