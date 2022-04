Unterrichtsverbot für ungeimpfte Lehrer in Italien

Ausnahmezustand in Italien zu Ende

In Italien ist am Donnerstag der Corona-bedingte Ausnahmezustand zu Ende gegangen, den die Regierung in Rom vor mehr als zwei Jahren - am 31. Jänner 2020 - verhängt hatte. Mit dem Auslaufen des Ausnahmezustandes, auf dem mehrere Anti-Pandemie-Verordnungen der Regierung basieren, treten ab Freitag mehrere Lockerungen der Corona-Restriktionen in Kraft.