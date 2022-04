Schizophrenie: Krankheit voller Vorurteile

Daher wird Ihnen, liebe Leser, unser Experte diese psychiatrische Krankheit im Folgenden so darstellen, wie sie realistisch gesehen werden sollte. „Das geschieht, wenn eine Schizophrenie ausbricht: In der Pubertät wird vieles in unserem Gehirn neu verschaltet und umgebaut. Eltern pubertierender Kinder werden das nachempfinden können. In dieser Lebensphase haben alle viel Stress - wir machen neue Erfahrungen, und alte Ordnungen werden in Frage gestellt, Ausbildungen beendet und begonnen, neue Lebenswege beschritten.