Psychotherapie in Zukunft auch per App und Handy?

Studien aus den USA sind erfolgversprechend: Wenn ein Patient neben den Sitzungen bei seinem Psychotherapeuten auch ein digitales Tool zur Eigennutzung zur Verfügung gestellt bekommt, verläuft seine Behandlung erfolgreicher. Weiters kann dann auch die Anzahl der Sitzungen reduziert werden, was Kosten spart. In den Apps (welche natürlich etlichen Qualitätsansprüchen genügen müssen) werden etwa Stimmunsgtagebücher geführt oder auch Übungen gegen Depressionen vorgezeigt. „Diese Mischbehandlungen werden in Zukunft für uns ganz normal sein. Wichtig ist aber immer, dass der Betroffene nicht mit einer App oder ähnlichem alleine gelassen wird. Der betreuende Arzt muss nachfragen und weiterhin Teil der Therapie sein“, stellt Psychotherapeut Prof. Dr. Thomas Berger, Universität Bern (CH) im Rahmen der 6. Praevenire-Gesundheitstage 2021 im Stift Seitenstetten (NÖ), klar.