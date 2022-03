Psychisch krank - wir müssen darüber reden!

„Psychische Erkrankungen werden zumeist aufgrund eines Mangels an Wissen bzw. durch weit verbreitete Vorurteile tabuisiert: Die Bandbreite der Zuschreibungen an Menschen mit solchen Problemen reicht von ,peinlich´ über ,gefährlich´ bis hin zu,ansteckend´“, so Psychiater und Psychotherapeut sowie pro mente Austria-Präsident Priv.-Doz. Dr. Günter Klug anlässlich der diesjährigen Fachtagung. „Um Tabus aufzulösen, gibt es lediglich einen Weg: Darüber reden! Nur das Öffentlichmachen des Themas, Gespräche darüber und die Hintergründe können helfen, etwas zu verändern."